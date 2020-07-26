56-летняя модель потрясла своим видом – ей завидуют даже молодые

Фотографии 56-летней американки Кэти Джейкобс, которая снялась в бикини для журнала Sports Illustrated, вызвали настоящий фурор в сети: у модели спрашивают о диете и тренировках.

Фото и рассказ о модели в возрасте 50+ опубликовало издание Boredpanda.

После того, как фотография Кэти Джейкобс появилась в Instagram-аккаунте издания, публикация набрала десятки тысяч лайков и множество восторженных комментариев. На этом снимке улыбающаяся модель была запечатлена в белом купальнике на фоне пальм.

Кэти Джейкобс рассказала, что работала моделью в 1980-е годы в Нью-Йорке, а затем перебивалась случайными заработками и в конце-концов устроилась уборщицей в баре.

После того, как опубликованные фото сделали ее знаменитой, Кэти засыпали вопросами о диете и тренировках.

По ее словам, раньше она страдала диабетом, но 4 года назад изменила режим питания. Сейчас Кэти не ест мясо, а рыбу – только пару раз в неделю. “Я пью много миндального молока, употребляю его с кофе и коктейлями каждый день”, – заметила модель.

Тренируется Кэти 4 раза в неделю, при этом свои тренировки она транслирует в Instagram.

Как сообщал “источник”, британская модель и телеведущая Кэти Пайпер перенесла очередную операцию после жуткого инцидента 12-летней давности.