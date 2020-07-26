Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о борьбе с граффитчиками, которых он задержал вечером 25 июля в столице.

Об этом он написал в Facebook.

“Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из “художников” сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции”, – написал Кличко.

Он пишет, что один из задержанных сбежал во время воспитательной беседы, второго же мэр передал правоохранителям. Кличко отметил, что на видео попали двое художников, поэтому беглеца найдет полиция.

Ранее “источник” сообщал, что сын Виталия Кличко Егор собирается стать кандидатом на пост мэра Киева.