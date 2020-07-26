Путин в разговоре с Зеленским забраковал местные выборы-2020 в Украине

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским раскритиковал местные выборы-2020 в Украине, считает, что они противоречат Минским соглашениям.

Об этом сообщает пресс-служба президента России.

“Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей”, – говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, считают, что необходимо повысить эффективность переговорных усилий в рамках ТКГ в Минске.

“Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта. С российской стороны подчёркнута приоритетность реализации принятых лидерами “нормандского формата” решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года”, – пишет прес-служба Кремля.

Ранее “источник” сообщал, что в воскресенье, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский попросил российского коллегу освободить политзаключенного Руслана Сулейманова, у которого накануне трагически погиб трехлетний сын.