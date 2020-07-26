Зеленский попросил Путина освободить отца погибшего 3-летнего Сулейманова

В воскресенье, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и попросил освободить политзаключенного Руслана Сулейманова, у которого накануне трагически погиб трехлетний сын.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе и согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима.

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемых лицах.

Ранее “источник” сообщал, что в оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего Муссу – сына политзаключенного Руслана Сулейманова, поиски которого продолжались с вечера 24 июля.