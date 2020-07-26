В Украине девять областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на воскресенье, 26 июля, эпидемиологическая ситуация в девяти областях Украины не отвечает требованиям Министерства здравоохранения для ослабления условий карантина.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях превышен допустимый процент выявления новых больных коронавирусом и (или) роста динамики, а в Закарпатской области обнаружена слишком большая загруженность больниц.

Как сообщал “источник”, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 920 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерло от последствий болезни. По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в стране зафиксировано 64 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

К слову, с 1 августа в Украине вступят в силу новые правила карантина, страну поделят на четыре зоны.