Папа Римский выступил с заявлением по Донбассу

Папа Римский Франциск поддержал договоренность ТКГ в Минске о прекращении огня на Донбассе и сказал, что молится за ее воплощение.

Об этом сообщает Vatican News.

“Молюсь, чтобы договоренность наконец была воплощена в жизнь, в частности окончательное разоружение и разминирование”, – сказал Папа Римский.

По его словам, только таким образом можно будет восстановить доверие и “заложить основу до необходимого примирения, которого так долго ждут люди”.

Напомним, что с 00:01 четверга, 27 июля, должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Ранее “источник” сообщал, что соблюдение режима прекращения огня на линии разграничения на Донбассе, о котором договорились во время заседания Трехсторонней контактной группы, будут контролировать специально командированные для этого военные.