Живодер закатал котенка в банку – это видео не на шутку разозлило сеть

В сети разыскивают молодого парня, который опубликовал видео с котенком, закатанным в тесную стеклянную банку.

Кадры с несчастным животным появились в Instagram, сообщают в Telegram-канале “ДТП.Киев”.

На опубликованном видео видно черного котенка, который еле помещается в банке, которая закатана сверху крышкой. Видео сопровождается подписью: “Обиделся”.

“Закатал живого котенка в банку и издевался. Надо срочно найти. Помогите с инфо. Что с котенком – не знаю”, – сказано в сообщении в Telegram-канале.

Судя по данным в соцсети, живодер, который издевался над котенком, проживает или проводит много времени на территории Львовской области.

Как сообщал “источник”, в сети набирает популярность видео, на котором дрессировщик щекочет своих подопечных лис – животные при этом заразительно “смеются”.