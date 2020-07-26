Forbes: Почему вы должны прекратить использование Facebook Messenger

Facebook Messenger, которым пользуются сотни миллионов людей, не является безопасным каналом связи. Несмотря на все усилия компании обеспечить конфиденциальность, пользователи не могут быть уверены в ней.

Об этом пишет Зак Доффман в статье для Forbes.

Объявляя о своих последних обновлениях, Facebook заверил, что “конфиденциальность лежит в основе Messenger – где вы можете быть самим собой с людьми, которые для вас наиболее важны”. Компания заявила, что добавит еще один уровень безопасности чтобы предотвратить доступ других людей к ним.

“К сожалению, это обновление похоже на добавление дополнительных замков к входной двери банка, когда хранилище оставлено широко открытым … В настоящее время есть альтернативы, которые предлагают большую часть той же функциональности без риска. Пришло время переключаться“, – пишет автор статьи.

Одной из основных проблем Доффман называет сквозное шифрование. В частных разговорах можно включить сквозное шифрование для отдельных чатов, а не для групп и по умолчанию. “Секретный разговор в Messenger полностью зашифрован и предназначен только для вас и вашего собеседника”, – говорит Фейсбук, подразумевая, что сообщения, которые не являются “секретными” имеют риск стать доступными для всех.

Компания стала ведущим защитником сквозного шифрования в мире, даже генеральный директор Марк Цукерберг лично оценил ее преимущества. Однако компания также признала, что технические сложности добавления этого уровня безопасности в Messenger займут годы. При этом, например, в WhatsApp, абсолютно все сообщения уже сейчас защищены сквозным шифрованием.

“Пользователи, которые хотят общаться через Messenger, должны понимать реальную угрозу их информации в таких приложениях. Хотя многие могут подумать, что содержимое их сообщений не является личным, реальная проблема заключается в том, что любая информация о вас открыта для злоупотребления в чужих руках“, – предупреждает эксперт ESET по кибербезопасности Джейк Мур.

Мур выступает за Signal – платформу, предпочтительную для кибер-экспертов, с ее первоочередным подходом к обеспечению безопасности и отсутствием резервных копий обмена сообщениями.

Мур также рекомендует Telegram – немного более сложный вариант. Telegram не выполняет сквозное шифрование по умолчанию. Тем не менее, Telegram применяет подход, основанный на принципах безопасности, и распределяет ключи шифрования, которые он хранит, в разных юрисдикциях, чтобы предотвратить любые внутренние попытки – злонамеренные или по запросу служб безопасности – получить доступ к контенту.

“Платформы обмена незашифрованными сообщениями широко открыты для атак и остаются уязвимыми. Мы должны начать информировать людей о рисках и начать переходить на приложения, ориентированные на конфиденциальность“, – резюмировал Мур.

Автор статьи подчеркивает, что Facebook Messenger останется небезопасной платформой для общения до тех пор, пока не внедрит полную защиту сквозным шифрованием.

Как сообщал “источник”, в мессенджере Telegram появилось долгожданное нововведение – возможность совершения видеозвонков.