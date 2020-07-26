“Вооруженные” обезьяны атаковали авто – такого еще не видели

В Великобритании бабуины из сафари-парка Ноусли были замечены вооруженными ножами, отвертками и бензопилой.

Об этом сообщает The Sunday Times.

“Мы не уверены, получают ли они оружие от гостей, которые хотят видеть, как они нападают на машины, или же они крадут их из пикапов и фургонов. Они буквально лезут в ящики с инструментами и будут носить их с собой. Один из бабуинов тащил бензопилу”, – сказал один из работников парка.

Давно известно, что приматы в сафари-парке, набрасываются на любого, кто останавливается в вольере. Атаки бабуинов настолько неизбежны, что механики на северо-западе Англии хорошо знают вольер.

Один механик сказал, что люди знают, чего ожидать в парке, и что в этом году у него было два клиента, которые стали жертвами бабуинов.

Они добавили, что в одну минуту дети хотят обезьян на машине, а в следующую минуту у них нет регистрационного знака и серьезные поломки.

Ранее “источник” сообщал, что в Таиланде две собаки встретили большого варана и начали лаять на него, но животное смогло за себя постоять.