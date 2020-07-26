Муса Сулейманов найден мертвым в Крыму: что случилось с 3-летним ребенком узника Кремля

В оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего Мусу – сына политзаключенного Руслана Сулейманова, поиски которого продолжались с вечера 24 июля.

Об этом сообщили в Telegram-канале Крыминформ со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.

Как сказано в сообщении, в воскресенье, 26 июля, было обнаружено тело трехлетнего ребенка, пропавшего два дня назад в Симферопольском районе.

Из прямой трансляции, которую ведут с места жуткой находки на Facebook-странице “Крымская солидарность”, стало известно, что тело мальчика было найдено возле двора, где проживает его семья, в канализационной яме. Место события оцеплено, работают правоохранительные органы и волонтеры поисковых групп.

Как пропал сын Сулейманова?

В посёлке Строгановка Симферопольского района ребенок пропал среди бела дня, 24 июля, находясь рядом с домом. Старшая сестра Мусы была рядом с ним, но в какой-то момент зашла в дом. Когда через 10 минут она вернулась, то мальчика уже было. На часах было около 16.

Для поисков Мусы собрались около 700 человек. Люди разошлись в радиусе 5 км от поселка. Долгое время поиски были безуспешными. Тело мальчика нашли рядом с домом, в канализационной яме.

Кто такой Руслан Сулейманов?

Крымскотатарский активист и журналист Руслан Сулейманов по обвинениям оккупационной власти полуострова проходит как участник второй симферопольской группы “Хизб ут-Тахрир”, которую обвиняют в якобы “терроризме”. Такие дела возбуждают в оккупированном Крыму против инакомыслящих, которые несогласны с аннексией полуострова.

В последний отец мальчика находился в психиатрической больнице, куда он был помещен для “прохождения психиатрической экспертизы”.

Как сообщал “источник”, в аннексированном Россией Крыму продолжаются политические репрессии. Кремлевские спецслужбы преследуют преимущественно украинцев, которые публично высказываются против оккупациии, а также крымских татар, заподозренных в связях с религиозно-политической организацией “Хизб ут-Тахрир”