Bloomberg: Испания пугает Европу второй волной коронавируса

Испанские власти пытается принимать меры для предупреждения новых вспышек коронавируса – экономика страны, зависящей от туризма, находится в сложном положении. Правительства европейских стран вводят исключительные меры для туристов, которые возвращаются из отпуска в Испании.

Об этом сообщает Bloomberg.

В субботу, 25 июля, Великобритания исключила Испанию из перечня стран, безопасных для летнего отдыха, и ввела 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из Испании. Этот шаг последовал после того, как в Испании, особенно в регионе Каталония, резко возросла заболеваемость Sars-Cov-2.

Норвегия в пятницу, 24 июля, объявила 10-дневный карантин для людей, которые возвращаются из Испании, а Франция вынесла новые предупреждения о путешествиях для региона Каталония, в котором расположены популярные курорты и пляжи. Эти шаги будут иметь негативные последствия в пик периода туризма для страны, которая зависит от туризма более чем 10% валового внутреннего продукта.

Министерство здравоохранения Испании сообщило о более 920 новых случаев в четверг и в пятницу, что является наибольшим количеством заражений с начала мая, когда правительство начало борьбу с одной из самых суровых эпидемий в Европе.

Каталония на северо-востоке Испании находится в эпицентре нового скачка эпидемии COVID-19 и усиливает карантинные ограничения: в Барселоне ночные клубы закрыли на две недели, а также ввели комендантский час в барах. В западном округе Сегрия уже введен частичный карантин, который затрагивает 200 тысяч человек.

Крупнейший туроператор Великобритании Tui прекратил все свои рейсы из Испании и Канарских островов, которые должны были вылететь 26 июля.

Как известно, Испания стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы, где жертвами коронавируса стали более 28 тысяч человек. Это является четвертым показателем по величине в Европе после США, Италии и Франции.

Сейчас стране грозит вторая волна COVID-19, которая будет иметь шокирующие последствия для экономики страны.

Правительства по всему миру подготовились ко второй волне вируса, хотя и не намерены возвращать масштабные карантинные ограничения на уже искалеченные экономики. Поэтому приходится только надеяться, что локальных карантинов в городах, курортах и регионах будет достаточно, чтобы уничтожить очаги инфекций по мере их поступления.

Как сообщал “источник”, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 920 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерло от последствий болезни. По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в стране зафиксировано 64 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией.