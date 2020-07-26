Нино Катамадзе внезапно призналась в любви к россиянам, но не все так однозначно

Известная грузинская певица, судья украинского шоу “Х-фактор” Нино Катамадзе, после своего отказа выступать в РФ, призналась в любви к своим российским слушателям.

Об этом Катамадзе заявила во время разговора с ведущей “Светской жизни” Катериной Осадчей на фестивале Лайма Рандеву в Латвии.

Отметим, певица приняла решение не выступать в России в июле 2019 года, во время обострения политического конфликта между РФ и Грузией. Тогда Катамадзе назвала президента РФ Владимира Путина своим врагом, и извинилась за концерты в России, которые она давала ранее.

Сейчас артистка подчеркнула, что очень любит своих российских слушателей. Однако возобновлять гастроли в РФ не собирается.

“Это очень деликатная, тонкая, однако сверхважная тема. Не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю моих слушателей в России“, – сказала Катамадзе.

Как сообщал “источник”, ранее Нино Катамадзе говорила, что с удовольствием жила бы в Украине, ей нравится наша страна.