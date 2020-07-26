Навязчивый кот устроил проверку на “прочность” собаке – и это видео впечатлило сеть

Как известно, отношения кошек и собак не всегда безоблачны, особенно, если животные живут на одной территории. Кошки всегда чувствуют себя главными в доме, а собаки для них никогда не были авторитетом. В сети показали интересное видео кошачье-собачьего “общения”.

Видеоролик опубликовало издание “Ридус”, он уже успел стать вирусным и набрать больше 700 тысяч просмотров.

Рыжий пушистик удивил соцсети своей смелостью и настойчивостью. Он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение.

К счастью, из-за своего надоедливого поведения кот отделался лишь легким испугом.

Комментаторы переживали за судьбу пушистого больше его самого.

“Ну откуда у него столько смелости???”, “Я очень испугалась, когда пес гавкнул”, “Когда вывел девушку из себя и пытаешься извиниться”, “Наглая рыжая морда!”, – пишут в сети пользователи.

Как сообщал “источник”, ранее в сети было опубликовано видео одинокой собаки, пытающейся успокоить себя, пока любимый хозяин на работе.