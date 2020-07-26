В Кирилловке начался “дикий” ажиотаж – пляжи уже сравнивают с Китаем

Курортный сезон в Кирилловке, что на побережье Азовского моря в Запорожской области, достиг пика – на пляжах не протолкнуться.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Отмечается, что многочисленные базы отдыха и пансионаты Кирилловки заселены под завязку. Несмотря на штормящее море, на берегу множество людей, которые купаются в высоких волнах и загорают на берегу.

Особенно много людей в выходные на центральном пляже, ведь сюда приходят курортники, которые отдыхают в частном секторе, а также те, кто приехал в Кирилловку на один день.

Из-за большого наплыва людей, те, у кого есть возможность и личный транспорт стараются перебраться на косы, где на пляжах пока еще есть место.

“Такое ощущение, что я попала в Китай“, – прокомментировала свое видео жительница Мелитополя, которая 26 июля побывала на центральном пляже в Кирилловке.

Как сообщал “источник”, в Кирилловке из-за огромного наплыва людей проблема с тем, чтобы снять деньги в банкоматах. Людям приходится стоять в очередях за наличкой по 2-3 часа.