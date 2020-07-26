В Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии КПИ

В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” произошла вспышка заражения коронавирусной инфекцией.

Как пишет Официальный портал Киева, об этом сообщил исполняющий обязанности директора “Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины” Сергей Чумак.

По его словам, в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

“Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня – 48 положительных результатов исследования методом ПЦР“, – сказал Чумак.

Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

Чумак добавил, что в общежитии проводится дезинфекция. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии, определены места для изоляции заболевших.

Как сообщал “источник”, состоянию на воскресенье, 26 июля, в Киеве количество больных коронавирусной болезнью увеличилось еще на 95 человек. Всего в столице зафиксировано 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.