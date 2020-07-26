В Бразилии самолет рухнул прямо на дорогу и развалился на части – момент попал на видео

В бразильском муниципалитете Гуабируба потерпел крушение легкомоторный самолет. Он рухнул прямо на автодорогу. В результате аварии два человека получили травмы, их госпитализировали.

Об этом сообщает издание О Мunicipio.

Отмечается, что падение судна пришлось на улицу Хосе Хулио Шумахера с оживленным движением. На появившейся в сети видеозаписи также видно, что недалеко от места аварии по тротуару прогуливалась девушка.

На борту находились сотрудник местного аэродрома, а также потенциальный покупатель борта, они проводили тестовый полет. Оба мужчины 33 и 35 лет госпитализированы с множественными ссадинами. У одного из них подозрение на перелом челюсти.

Как сообщал “источник”, 25 июля в городе Везель на северо-западе Германии легкий спортивный самолет модели TL 96 врезался в жилой дом, три человека погибли.