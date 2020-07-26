Под Полтавой разгорелся скандал вокруг смерти медика от коронавируса

За похорон умершей от коронавируса в больнице Кременчуга (Полтавская область) сотрудники кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) выставили счет на 20 тысяч гривен – в частности, заставили дважды по максимуму оплатить перенос гроба.

Об этой истории рассказывает местное издание ТелеграфЪ.

53-летняя Людмила Дяченко, которая работала клиническим лаборантом Глобинской районной больницы, умерла от COVID-19 24 мая, через месяц после обращения к врачам. Еще 23 апреля Людмилу положили в инфекционное отделение больницы “Кременчугской”. ПЦР-тесты подтвердили диагноз – коронавирусная инфекция.

Ее лечение в больнице не было бесплатным. Как свидетельствуют обнародованные родственникам чеки, им приходилось тратить немалые деньги на покупку антибиотиков, которые применяются при лечении пневмоний.

Но после того, как пациентка умерла, родным выставили еще и огромный счет за захоронение, которое проводили сотрудники кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг. Общая сумма оплаты составила около 20 тысяч гривен.

При этом с семьи Дяченко взяли максимальную сумму за перенос гроба в выходные дни, хотя хоронили Людмилу в будний день, в понедельник, причем деньги за перенос гроба взяли дважды – 2860 грн и 3820 грн. Согласно документам, на похоронах использовались сразу три катафалка (по чекам), один из них – в сверхурочное время.

По словам родных, они не видели ни истории болезни умершей, ни листа назначений, ни выписки из медицинской карты и даже врачебного заключения о смерти – его забрали сотрудники СКРУ.

Как сообщал “источник”, ранее в Харькове умер 39-летний мужчина, которому медики не оказали помощь, потому что у пациента был коронавирус.