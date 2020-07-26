Три области в Украине лидируют по смертности от коронавируса

В Украине по состоянию на 26 июля подтверждено 64849 случаев COVID-19, из них 35 807 больных выздоровели, 1605 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждены 920 случаев. Лидерами по количеству зарегистрированных случаев коронавируса являются Львовская и Закарпатская области, а также Киев.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Как сообщают в Минздраве, по состоянию на 26 июля в Украине зарегистрировано 27 437 активных больных с COVID-19.

“Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрированы во Львовской (265), Закарпатской (223,8) областях и в г. Киев (159,8)”, – говорится в сообщении.

В настоящее время на стационарном лечении находится 3812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16760 человек, подключении к аппарату ИВЛ – 488 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено у 4596 детей и 8337 медиков, из них 6029 медработников выздоровели.

За минувшие сутки исследовано 12559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследование.

Как сообщал “источник”, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 920 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерло от последствий болезни. По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в стране зафиксировано 64 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией.