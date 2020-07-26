В Украину идет настоящая жара, но ненадолго: синоптик озвучила интересный прогноз

В Украину идет жара – в ближайшие дни температура воздуха поднимется до + 28 + 33 градусов днем. На западе местами ожидается до + 22 + 27 градусов, на остальной территории воздух прогреется до + 30 + 36 градусов. Местами также ожидаются дожди.

Об этом написала на своей странице в Facebook известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 27 июля, грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут дойти до Винницкой и Житомирской областей. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

По словам синоптика, в Киеве в понедельник осадков не ожидается.

“С понедельника в столицу заходит жара, прогнозируется до +30 градусов и даже выше. А в четверг придет атмосферный фронт – принесет дожди с грозами и разгонит синоптической палкой жару до + 22 + 26 градусов”, – прогнозирует Диденко.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, что август в этом году в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков. Однако уже в 20-х числах температура воздуха ощутимо снизится.