Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа: какие знаки Зодиака ждет фантастическая удача

В течение этой недели астрологи прогнозируют успешное развитие процессов, которые начались после новолуния, удача будет сопутствовать, в частности, Овнам, Тельцам и Девам.

Об этом рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Благодаря повышенной энергичности и жизнерадостности удасться использовать все предоставленные возможности, этот период будет благоприятным для начала предпринимательской деятельности. Возрастает авторитет в профессиональной сфере, вы можете заслужить похвалу и поддержку начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Кроме того, в этот период возрастает тенденция к заключению более тесных партнерских отношений с представителями противоположного пола.

Телец

На этой неделе появится возможность обойти любые ограничения, очаровав окружающих своим шармом. Поэтому этот период благоприятен для сотрудничества, взаимодействия, переговоров и выступлений. Возможен благоприятный поворот в отношениях с коллегами и партнерами, при чем деловые отношения могут повернуться в романтическом направлении. Любой флирт имеет шанс на успех.

Близнецы

В это время вы чувствительны к словам и поведению окружающих, ваши эмоции сильнее разума. Вам будет сложно выделить из потока мыслей главное, склонность закрывать глаза на некоторые вещи может привести к предвзятости и неделовому подходу в отношениях с коллегами. Вас может одолевать сонливость, плохое настроение, упадок физических сил. Если есть возможность, лучше устроить себе небольшой отдых.

Рак

Желательно не реагировать на внешние раздражители, чтобы нервозная обстановка не препятствовала конструктивному деловому общению. В эти дни лучше воздержаться от операций с недвижимостью, ремонта помещения, вложения денег и принятия важных решений. Дополнительные хлопоты могут возникнуть из-за женского персонала. В целом это период проверки ваших любовных или супружеских отношений. Может беспокоить поведение детей.

Лев

Этот период больше подходит для отдыха и развлечений, чем для деловой активности. В тоже время творческий подъем и оптимизм подталкивают на начало новых дел, реализацию творческих проектов, открытие предприятий и достижение более высокого общественного положения. Негативными сторонами этого периода является повышенные амбиции и эгоизм.

Дева

Хороший период для деловых переговоров, подписания соглашений, а также для творчества. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, будет продуктивным обмен мнениями, проведение брифингов и конференций, удачно пройдут командировки. Работа с документами может быть хлопотной, но завершиться удачно.

Весы

Вы можете почувствовать вдохновение и усиленное воображение, повышение интуиции, что позволит хорошо понимать интересы окружающих и решить многие текущие проблемы. Ваш талант и полученные знания в своей профессиональной деятельности будут высоко оценены вашим ближним окружением. Хороший период для решения вопросов налогообложения, алиментов и наследства, а также совместных ресурсов и распределения доходов.

Скорпион

Подходящий период для заключения сделок по недвижимости, в сфере услуг, а также наведения порядка в офисе. Вам удастся установить контакты с иностранцами, спонсорами или влиятельными лицами. Благоприятны дальние командировки. Возможно получение прибыльных, перспективных предложений, особенно из-за рубежа. Благоприятный период в финансовом отношении, в решении имущественных проблем. Также это хорошее время е для гармонизации отношений в семье и с любимым человеком.

Стрелец

Успех на этой неделе придет к честным людям, соблюдающим принципы справедливости, уважающим оппонентов, соблюдающих субординацию. Благоприятный период для политиков, общественных деятелей; юристов, нотариусов, дипломатов; педагогов, руководителей детских центров; спортсменов, артистов. Неделя подходит для оздоровительных мероприятий, повышения энергии спортивными занятиями. Возможно знакомство с духовным учителем.

Козерог

В это время могут начаться отношения, которые окажутся полезными и принести карьерные достижения и укрепление социального статуса. Знаковые знакомства предвидятся в поездках заграницу с представителями иностранной культуры. Благоприятный период для того, чтобы начинать и продолжать решение юридических и правовых вопросов. При этом не стоит быть чрезмерно откровенными.

Водолей

Период благоприятен для решения вопросов строительства, техники, сферы услуг, недвижимости. Есть все возможности наладить семейные отношения, если при этом не обманывать партнера и не хитрить. Появится решимость высказать свои претензии и интересы, но выяснение отношений окажется конструктивным для брака. То же можно сказать и для деловых, партнерских отношений.

Рыбы

В этот период важно спокойно мыслить, решать практические вопросы, заниматься рабочими обязанностями и не допускать путаницы в семейных, домашних делах, отношениях с женщинами. При существующей напряженной обстановке в коллективе могут назревать интриги и заговоры, к руководству не стоит подходить с просьбами о повышении зарплаты или подписать отпускной лист. Лучше придерживаться консервативного подхода в работе и делах.

Как сообщал “источник”, некоторым людям, которые рождены под определенными знаками Зодиака, в августе удастся решить свои проблемы.