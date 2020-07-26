В США произошли массовые столкновения митингующих с полицией, много пострадавших

В Сиэтле (США) произошли столкновения между полицейскими и неуправляемой толпой, в ходе которой пострадал 21 полицейский. В ходе массовых беспорядков полиция задержала более 40 протестующих.

Об этом сообщает канал K5.

В субботу, 25 июля, несколько тысяч человек собрались, чтобы провести на Капитолийском Холме марш против полицейского насилия и проявить солидарность с протестующими в Портленде.

Протест был мирным, пока группа людей не достигла здания молодежного центра. Протестующие прорвались на строительную площадку центра и подожгли мобильные трейлеры и другое оборудование, начали бить стекла в машинах.

Группа направилась в направлении полицейского участка, разбивая витрины магазинов. Некоторые использовал баллончики с краской, чтобы вывести из строя камеры наблюдения. По крайней мере один человек бросил взрывное устройство в стену полицейского участка.

https://www.youtube.com/watch?v=h1vOqqU_P70

Полиция объявила протест массовым беспорядкам после того, как полицейскому имуществу нанесли ущерб, и перешла к физическим мер по разгону толпы. Протестующие бросали в стражей порядка камни, бутылки и фейерверки.

Всего было задержано 45 человек.

Как сообщал “источник”, в Портленде (США) не утихают массовые протесты, начавшиеся после смерти Джорджа Флойда, там пострадала съемочная группа российского пропагандистского телеканала. Для разгона митингующих привлекаются вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств.