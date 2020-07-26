Ученые обнаружили “капсулу времени” в древней пещере под водой – и это потрясло всех

12 тысяч лет назад жители сегодняшнего полуострова Юкатан, Мексика, рискуя жизнью и здоровьем, опускались в темные пещеры, освещенные только огнем, чтобы добыть пигмент – красную охру.

Об этом рассказывает livescience.com.

Пигмент доисторические люди использовали как для ритуальных, так и для повседневных дел, включая наскальные рисунки, захоронения и, возможно, даже средство от насекомых.

Около 11 тысяч лет назад уровень моря поднялся и пещеры затопило. Однако вода сохранила шахты. Благодаря чему археологи могут узнать, ка древние люди добывали охру.

“Шахта, по сути, представляет собой “капсулу времени” под водой. Это действительно редкая возможность увидеть что-то так хорошо сохранившееся“, – отметил ведущий исследователь Брэнди Макдональд.

Пещерные дайверы обнаружили древние шахтерские лагеря в апреле 2017 года, после того как нашли проход в пещерной системе Сагитарио.

Подводный проход привел дайверов к целому ряду артефактов, включая инструменты, шахты и каменные маркеры, которые, вероятно, остались, чтобы шахтеры не потерялись в темном лабиринте.

Как сообщал “источник”, ранее в Атлантическом океане у побережья Флориды обнаружили загадочную воронку, которая светится голубым – сначала о странном свечении сообщили дайверы и рыбаки, но вскоре их слова подтвердили ученные.