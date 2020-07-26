Поджигатель собора в Нанте сделал признание – очаги огня были в трех местах

Французские полицейские задержали мужчину в рамках расследования дела о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант, который произошел в субботу, 18 июля. Он признался в содеянном и сообщил, что зажег в соборе три очага.

Об этом сообщает французское издание Ouest-France.

39-летнего мигранта, который работал добровольцем в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара, задержали в ночь на субботу 25 июля.

Долгое время он продолжал отрицать факты, однако впоследствии, учитывая собранные неопровержимые доказательства, “признался, что зажег три очага огня в соборе”.

Мужчину обвинили в уничтожении и повреждении огнем помещения собора и поместили в места предварительного заключения. Ему грозит 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.

“Он сотрудничает со следствием и искренне раскаялся в совершенном“, – сообщил прокурор Нанта Пьер Сеннес.

Как сообщается, задержанный волонтер епархии Эммануил отвечал за безопасность культового сооружения и закрывал собор святых Петра и Павла за день до пожара 18 июля.

Пламя опустошило здание собора Нанта около 7:45 утра 18 июля. Пожар удалось ликвидировать силами 120 пожарных, но большой орган в зале собора был полностью уничтожен.

Собор Святых Петра и Павла, строившийся с XV века и завершенный в конце XIX, – один из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции. Это не первый пожар в соборе. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.

Как писал “источник”, 15 июня 2019 года в Соборе Парижской Богоматери (Париж) прошла первая месса после пожара, в результате которого был уничтожен шпиль здания, почти вся крыша и сгорели часы.