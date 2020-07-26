В Минздраве рассказали о новом препарате от коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения COVID-19, в него добавили ряд новых препаратов.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 26 июля.

Он уточнил, что теперь в лечении COVID-19 будут использовать дексаметазон. Также расширены правила использования ремдесивира и изменены – гидроксихлорохина. Вместе с тем, из списка исключили лопинавир и ритонавир.

Степанов подчеркнул, что дексаметазон – это гормональный препарат и поэтому в протоколе очень четко прописана схема его использования.

“Он применяется исключительно в кислородно-зависимых состояниях, когда у человека уже развилась дыхательная недостаточность. И только в условиях госпитализации, под наблюдением врача его можно использовать“, – отметил Степанов.

Он предостерег украинцев от приема дексаметазона самостоятельно, поскольку это серьезный препарат, использование которого без присмотра медиков может навредить здоровью.

Что же касается гидроксихлорохина, то его теперь можно использовать только при состоянии COVID-19 средней тяжести и исключительно в условиях стационара, поскольку препарат имеет определенные побочные эффекты.

“Все эти изменения вносятся прежде всего на основе опыта наших врачей и зарубежных коллег, с которыми мы постоянно общаемся и прослеживаем применения тех или иных лекарственных средств“, – резюмировал Степанов.

Как сообщал “источник”, Украине за прошедшие сутки зафиксировано 920 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерло от последствий болезни. По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в стране зафиксировано 64 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией.