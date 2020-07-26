Парень проглотил газовый баллончик – и это едва не закончилось взрывом в животе

Британский студент, проглотивший на спор баллончик с веселящим газом, едва не умер на операционном столе в больнице из-за угрозы взрыва в своем животе.

Об этом драматическом эпизоде рассказывает британское издание Mirror.

22-летний студент Финнсон на костюмированной вечеринке согласился за 50 фунтов попробовать проглотить баллончик с веселящим газом. И хотя это казалось невозможным, ему это удалось. После этого молодому человеку пришлось обратиться в больницу.

В клинике врачи сообщили, что никогда раньше не сталкивались с таким случаем. Исследования показали, что металлический предмет застрял на дне живота пациента.

Газовый баллончик пришлось извлекать путем хирургической операции. При этом была опасность, что взрывоопасный предмет разорвется прямо внутри пациента. К счастью, врачам удалось извлечь баллончик, не вызвав смертельного взрыва.

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