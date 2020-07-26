В оккупированном Крыму гибнет стратегическое водохранилище – его больше не узнать

В оккупированном Россией крымском городе Севастополе в Байдарской долине стремительно мелеет Чернореченское водохранилище, которое является основным источником водоснабжения города.

Об этом сообщает “Крым.Реалии”.

Площадь водного зеркала значительно уменьшилась за последние полтора месяца. В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.

Местные жители рассказали, что за последние несколько десятилетий “так сильно водохранилище никогда не мелело”, а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

При этом Чернореченское водохранилище сильно обмелело даже по сравнению с началом лета.

Как сообщал “источник”, Крым страдает от засухи, на полуострове заканчивается не только техническая вода, но и питьевая. Симферопольское водохранилище сильно обмелело и, учитывая маловодье, питьевой воды может не хватить жителям Симферополя и Севастополя.