Десять человек попало в больницы: статистика по коронавирусу в Киеве на 26 июля

По состоянию на воскресенье, 26 июля, в Киеве количество больных коронавирусной болезнью увеличилось еще на 95 человек.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

6 мальчиков от 3 до 14 лет.

Заболели в том числе и двое медиков.

“В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18, в Шевченковском – 13 и в Печерском районе – 11 случаев”, – сообщил Кличко.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки, 25 июля, в Киеве количество инфицированных коронавирусом увеличилась сразу на 129 человек.

Добавим, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 920 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерло от последствий болезни.