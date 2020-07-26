Девушка трагически погибла в Азовском море – она тонула, но свидетель не бросился спасать

В Приазовском районе Запорожской области в субботу, 25 июля, на пляже в Тубале в море утонула девушка.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

По словам очевидцев трагедии, ее кинулись спасать. Девушку вытащили на берег, но вернуть к жизни, увы, не смогли.

В тот день море штормило, однако что именно стало причиной гибели женщины, станет известно после проведения следственных действий.

Очевидцы трагедии пишут в соцсетях об ужасных деталях происшествия. Так, в Instagram sozinovanadezhda, сообщается, что момент, когда девушка ушла под воду, видел пожилой мужчина, однако он ничего не предпринял, чтобы помочь утопающей.

“Когда ей оказывали минут 20 помощь, заговорил дед, стоящий рядом: “Она еще час назад пошла купаться, я видел как она ушла под воду. Ее затянуло. С совершенно невозмутимым лицом. И только потом, когда я отошла от шока, я поняла, он видел и стоял ждал час“, – пишет автор публикации.

Как сообщал “источник”, 22 июля, в Харьковской области вблизи дамбы Кулиничевского водохранилища утонул подросток.