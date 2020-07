Собака украла еду у своего друга – и ее извинения растопили сердца тысяч людей

Пользователи сети умиляются от извинений золотистого ретривера по кличке Уотсон перед другой собакой за украденные лакомства.

Видео, опубликованное в аккаунте Humor And Animals на Twitter, собрало уже около 50 тысяч лайков, свыше 11 тысяч пользователей им поделилось.

Как видно на снятых кадрах, владелец собаки ругает Уотсона за кражу у своего друга по кличке Кико жевательного лакомства. В ответ на это собака с виноватым видом подошла к сидящему рядом Кико, очень нежно обняла его лапами и прижалась головой. Умилительное видео сразу стало вирусным, собрав множество репостов и комментариев.

a dogs way of saying sorry

