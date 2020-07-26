Чтобы сохранить память о родителях, мужчина отказался от ремонта и 72 года не менял интерьер родного дома

89-летний Даг Бетель из Ливерпуля все еще живет в доме, где вырос вместе со своими родителями, шестью братьями и сестрами. Мужчина решил сохранить как можно больше счастливых воспоминаний о детстве, потому ничего не менял в доме с 1948 года. Фотографиями дома-музея и историей Бетеля поделилось издание The Sun.

Фото: thesun.co.uk

Бывший инженер военно-морского флота часто уходил в море и не смог создать собственную семью. Год за годом он возвращался жить к маме и папе, пока они не умерли в 1976 и 1988 годах. К тому времени братья и сестры Дага уже покинули семейное гнездо, но поддержали идею “законсервировать” детские воспоминания. Сегодня в доме сохранились оригинальные спальни, кухня и плита. Также здесь нет центрального отопления, а для обогрева помещений Бетель использует угольные камины.

Фото: thesun.co.uk

“Спальни остаются такими же, какими они были в детстве. У нас есть все оригинальные двери, потолки и полы, которые были в доме, когда мы его покупали. Мои родители поменяли обои, но они почти ничего не трогали, – рассказал мужчина. – Большая часть мебели очень старая и в основном это свадебные подарки моих родителей, такие как стулья и сушилка для одежды. Я до сих пор использую их свадебный нож, чтобы резать хлеб”.

Фото: thesun.co.uk

Со времени постройки в 1897 году дом пережил два взрыва – один во время Второй мировой войны, когда снаряд попал в соседний дом на улице, и другой в 1986 году, когда у соседей произошел взрыв газа. Но все же он выдержал испытание временем, хотя на стенах появились трещины, а зимой здесь холодно. Несмотря на это, Бетел не собирается ничего менять.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

“Кухня – моя любимая часть дома, в ней все еще есть оригинальная плита, которая работает так же, как и в первый раз, когда мы въехали. Зимой становится холодно, но мы просто кутаемся в одеяло, и это нас не беспокоит, – говорит хозяин. – Здесь я пережил лучшие времена своей жизни. У нас так много счастливых семейных воспоминаний о родителях. Это мой дом, и таким он будет всегда”.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk