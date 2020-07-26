В Кирилловке исчезли медузы, но повезло не всем: туристы детально рассказали об отдыхе

В курортной Кирилловке, что на побережье Азовского моря в Запорожской области, на пляже Степок исчезли медузы, которые в последнее время портили отдых отдыхающим.

Об отдыхе в Кирилловке в своем Youtube-канале рассказал КреативныйМах.

“Медуз нет, вода чистая, пляж чистый. Нет водорослей, которые раньше море выносило на берег. Могут купаться даже дети”, – рассказал автор видеоролика.

Также автор ролика показал инфраструктуру на пляже – на одной из баз отдыха создали все условия: есть лежаки, удобные подходы, пляж регулярно убирают.

Пользователи в обсуждении видео отметили, что на других пляжах в Кирилловке медузы есть – нет только там, где их убирают.

Как сообщал “источник”, отдыхающие рассказали о своем отдыхе в поселке Кирилловка. Они сняли домик на шесть человек по цене 2500 гривен в сутки. В домике три комнаты, в них по два спальных места. Есть кухня, санузел, кондиционеры.

К слову, в Приморском посаде морское побережье покрыла зеленая жижа. Соответствующие фото и видео, сделанные на диком пляже, опубликовали в соцсети отдыхающие.