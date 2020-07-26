Лиса украла гуся прямо из двора – то, что произойдет дальше, не мог представить никто

Лиса украла гуся прямо из двора – ее увидели с птицей в зубах, но финал истории поразил многих.

Об этом сообщает Dodo.

По словам владелицы гуся Шымко, она взяла его девять лет назад и посадила вместе с цыплятами. Гуся назвали Стивом, и он быстро привязался к своей хозяйке – следовал за ней повсюду, куда бы она ни пошла.

“Когда я была во дворе, он всегда был рядом со мной. Он и Лулу (другой гусь, – “источник”) спали рядом с нашими большими собаками, и они были первыми, кто приветствовал гостей, когда они прибудут”, – рассказала женщина.

Но в прошлом месяце, когда Шымко вышла во двор, она заметила несколько белых перьев на земле – Стив исчез. Соседи рассказали, что его украла лиса. Однако на утро муж Шымко проснулся от стука в дверь. Когда он пошел, чтобы проверить, что случилось, он не поверил своим глазам.

“Стив ждал у наших задних раздвижных дверей… Он был слаб и … мягко клевал в окно, пытаясь сказать нам, что он дома”, – добавила хозяйка.

Она отметила, что неделю еще гусь был слаб, ведь, вероятно, много сил потратил на борьбу с лисой, но вскоре ему стало легче.

Ранее “источник” рассказывал, что пес, который вырос в компании котов, считает, что он один из них.