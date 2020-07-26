Котята устроили разнос в доме – всему виной была миска с растительным маслом

Котята устроили разнос в доме, а всему виной стала миска с растительным маслом.

О приключении рассказал на сайте Reddit пользователь под ником raccoonTowel22.

«Сегодня я готовил себе жаркое и случайно налил в кастрюлю слишком много растительного масла. Я больше ничего не положил, поэтому вылил большую часть масла в миску. Я оставил его на столе и начал готовить еду», – начинает свою историю raccoonTowel22.

«Пару минут спустя я услышал рвотный шум со стола рядом со мной. Я посмотрел и увидел одного из маленьких гремлинов (котенка, – источник), пьющих растительное масло. Он пил его и давился. Когда я с ужасом посмотрел, он спрыгнул со стойки и пролил масло на своего приятеля», – продолжает рассказ пользователь Reddit.

«И, конечно же, поскольку это крошечные монстры, они решили, что настало идеальное время, чтобы обниматься и ухаживать друг за другом. Гремлин №1 облизал своего пушистого дружка с головы до пят, в то время как Гремлин №2 мурлыкал и терся об Гремлина №1», – сообщает raccoonTowel22.

После этого, по его словам, котята стали носится по дому.

«Их невозможно поймать. Монстры покрыты маслом. Они блестящие, скользкие и гиперактивные. Я пытаюсь преследовать их и вытирать за ними их крошечные маслянистые отпечатки лап. Если я смогу загнать их в ванную, у меня будет шанс. Весь дом теперь покрыт маслом», – пишет пользователь Reddit.

Со временем он сообщил, что запер котят в ванной.

«Скользкие котята теперь заперты в ванной. Я немного вытер их. И сегодня вечером собираюсь помыть их… К счастью, ни у кого из них не возникло проблем с пищеварением. Надеюсь, что так и будет!» – пишет raccoonTowel22.

В конце истории последовал хеппи энд.

«Гремлины вымыты. Они удивительно милы при этом. Немного жаловались, но оставались на месте, когда мы их мыли. Был небольшой инцидент с Гремлином №2, когда он пытался сбежать из ванны по занавеске в душе. Но он быстро успокоился. Сегодня жарко, поэтому они быстро высохнут!» – рассказал raccoonTowel22.

КотятаИзображение Michelle Maria с сайта Pixabay