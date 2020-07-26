Антон Худаев умер от коронавируса. Врачу сборной Украины было 48 лет

В субботу, 25 июля, после заболевания коронавирусом скончался врач сборной Украины и футбольного клуба “Металлист-1925” Антон Худаев.

Об этом сообщили на Facebook-странице Украинской ассоциации футбола.

Антону Худаеву, которого в команде назиывали Ашотом, было 48 лет. Он умер после заболевания коронавирусом, остановилось сердце. Болезнь поразила 70% легких. За его жизнь боролись врачи, пациент находился под аппаратом искусственного дыхания, но не смог преодолеть болезнь.

Более 20 лет Ашот Худаев был врачом харьковского “Металлиста”, в сборной – с 2016 года (также работал в главной команде в 2010 году).

“От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся Национальная Команда в большой скорби”, – сказано в сообщении Украинской ассоциации футбола.

Как ранее сообщал “источник”, в белорусском городе Брест от коронавируса скончался многократный чемпион по пауэрлифтингу Сергей Кузнецов.