Украине грозит вспышка сразу двух опасных болезней – жертвой может стать каждый

В Украине может начаться эпидемия кори и дифтерии, под угрозой окажутся не только дети, но и взрослое население.

Об этом заявил бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, сообщает “Обозреватель”.

По его словам, при малом охвате вакцинации вирус достаточно активно циркулирует, начинают страдать взрослые. Вирус кори имеет “стопроцентную заражаемость”, и только наличие иммунитета у 90-95% населения может предотвратить эпидемию.

“Чем старше, тем тяжелее протекает болезнь. Корь, как и любой вирус, чревата еще и тем, что вызывает вирусную пневмонию”, – подчеркнул Бережнов.

Он добавил, что взрослым, если им не делали прививки в детстве, нужно их сделать сейчас.

Бережнов отметил, что из-за недостаточного объема вакцинации Украине может грозить и эпидемия дифтерии – заболевания, которое в тяжелых случаях может приводить к смерти. Взрослым необходимо вакцинироваться от дифтерии раз в 10 лет.

Как сообщал “источник”, ранее китайские ученые установили, что выработка антител к коронавирусу в организме человека быстро снижается.