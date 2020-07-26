Ученые изучили останки викингов и открыли ужасную тайну – стоила жизни многим

Ученые изучили останки викингов и выяснили ужасную тайну – оказалось, именно они были ответственны за распространение смертельной оспы в Британию и по всему миру – это показала генетическая информация, полученная из древних зубов.

Об этом сообщает Daily Mai.

Образцы зубов содержали вымершие штаммы оспы – в отличие от современного вируса, который был объявлен уничтоженным в 1980 году.

Полученные данные указывают на то, что в тот период оспа была широко распространена в северной Европе – отодвинув первый известный случай заболевания примерно на 1000 лет.

Оспа – это вирусная инфекция, вызывающая лихорадку, рвоту, головные боли и сыпь, которая превращается в уродливые язвы и гнойнички, которые могут оставить шрамы. Примерно в 30% случаев заражение оспой оказывалось смертельным.

Международная исследовательская группа заявила, что неясно, были ли древние штаммы оспы столь же смертельными, но викинги помогли распространению болезни. Знание эволюционной истории вирусов, таких как оспа, может помочь в борьбе с новыми и появляющимися инфекционными заболеваниями, заявили ученые.

“Знания из прошлого могут защитить нас в настоящем”, – сказал автор статьи и биолог Терри Джонс из Кембриджского университета.

Как сообщал “источник”, ранее китайские ученые установили, что выработка антител к коронавирусу в организме человека быстро снижается.