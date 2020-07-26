Умер легендарный ведущий шоу “Кто хочет стать миллионером?” Реджис Филбин

В ночь на субботу, 25 июля, в США умер популярный телеведущий Реджис Филбин, который два десятка лет назад придумал шоу “Кто хочет стать миллионером”.

Об этом сообщает издание The New York Times.

О смерти Реджиса Филбина, которому было 88, сообщили родственники. Место и причина его смерти не указаны.

Филбин был ведущим многих популярных телевизионных шоу, в том числе американской версии “Кто хочет стать миллионером?”, которую начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.

Общая продолжительность пребывания Филбина в эфире американского телевидения превышает 17 тыс. часов. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

“Его семья и друзья всегда благодарны за время, которое мы провели с ним – за его тепло, его легендарное чувство юмора и его исключительную способность превращать каждый день во что-то, о чем стоит говорить”, – цитирует заявление семьи Реджиса Филбина издание NBC News.

Свои соболезнования близким и родным ведущего высказал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что Филбин был его другом и призывал баллотироваться в президенты США.

Как ранее сообщал “источник”, 17 июля от рака поджелудочной железы умер Джон Льюис – один из самых влиятельных лидеров движения за гражданские права в США.