Погода 26 июля: грозы и жара до +33 градусов

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 26 июля, на большей части Украины установится жаркая погода – столбики термометров поднимутся до +28 +35 градусов. На западе будет прохладнее, местами пройдут дожди и грозы.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Так, 26 июля в Украине установится летняя жара, дожди принесут прохладу жителям западных, а также Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей. На остальной территории страны будет сухо.

Днем в северных, центральных и восточных областях столбики термометров будут показывать +27 +32, ночью – +12 +19. Прохладнее будет на западе – там ожидается +24 +27 градуса днем, ночная температура – +14 +17. В западных областях пройдут дожди и грозы.

Настоящая жара накроет южные регионы – ожидается дневная температура до +35, ночью – +19 +22. Осадков не ожидается.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, что август в этом году в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков. Однако уже в 20-х числах температура воздуха ощутимо снизится.