22-летняя звезда Playboy попала под арест как главарь преступной банды

В городе Витория (Бразилия) правоохранительные органы арестовали модель Флавию Тамайо, которая снималась для обложки португальского Playboy.

Как сообщает британское издание Mirror, у 22-летней Тамайо прозвище «Пороховая королева» и она якобы руководила бандой женщин, которые поставляли наркотики и проституток элитной клиентуре.

«Она руководила преступной организацией, состоящей исключительно из женщин, которая поставляла кокаин, гашиш и женщин VIP клиентам, которые платили бы от 500 до 1000 бразильских реалов за «сеанс» секса и наркотиков», – отмечается в публикации.

«Сначала она работала девушкой по вызову, которая поставляла наркотики клиентам. Но есть также свидетельства того, что у нее было нечто вроде службы доставки лекарств в столице», – сообщают правоохранители.

Кроме прозвища «Пороховая королева», у Тамайо была также кличка «Пороховая пантера».

«У нее была очень насыщенная повестка дня, она постоянно перемещалась по всей Бразилии», – сообщает следователь из района Аса-Норте в Федеральном округе Рикардо Оливейра.

Правоохранители планируют перевезти модель в столицу – Бразилиа.

Местное новостное издание Extra, входящее в сеть Globo, сообщает, что, по словам прокурора, Тамайо пыталась снять одежду, когда ее задерживали.

Расследование продолжается, и власти пытаются установить происхождение наркотиков, которые якобы продавала подозреваемая.

Флавия ТамайоФото: instagram.com/flaviatamayooficial

Флавия Тамайо ведет страницу в Instagram.