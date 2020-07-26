Гороскоп на 26 июля для всех знаков Зодиака: не нарушайте позитивную энергетику дня

Астрологи сделали важное предупреждение для представителей всех знаков Зодиака: 26 июля – день, когда никому нельзя отказывать в помощи, даже если о ней попросят совсем незнакомые люди. Оставшись равнодушным к чужим проблемам, можно нарушить благостную и гармоничную энергетику дня. В этот день также категорически запрещается обманывать, даже если вам покажется, что ложь принесет благо тому, кому она предназначена.

Об этом сообщает ТСН.

Овен (21.03 – 20.04)

День подходит для занятий благотворительностью: добро, которое вы сделаете сегодня для других людей, обязательно в скором времени вернется к вам в еще большем количестве.

Телец (21.04 – 21.05)

Если у вас есть перспективные идеи, которые можно предложить начальству, лучшего времени вам не найти – сегодня оно с готовностью выслушает и поддержит вас.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Даже если человек всерьез обидел вас, не стоит устраивать ему западню – желание, как говорят в народе, вырыть кому-то яму, еще никого до добра не довело.

Рак (22.06 – 22.07)

Нежелательно прятаться от мира в скорлупе своей раковины – необходимо, даже если это придется через силу, выйти “в люди” и как можно больше с ними общаться.

Лев (23.07 – 21.08)

Категорически воспрещается желать кому-либо зла – как вслух, так и про себя: любое проклятие вскоре обязательно вернется к тому, кто – нарочно или нечаянно – его выскажет.

Дева (24.08 – 23.09)

Можно ставить перед собой самые смелые цели: благодаря энергии, которая будет переполнять вас с самого утра, вы сможете успеть не только выполнить, но и перевыполнить свой рабочий план.

Весы (24.09 – 23.10)

Общаясь с близкими людьми, используйте все свойственные вам дипломатические качества, в противном случае легко можете разрушить отношения, которые строились годами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Успеть сделать все запланированное на этот день можно будет только в том случае, если не будете отвлекаться на телефонные разговоры и общение в мессенджерах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Не спешите обещать то, что вы заведомо не сможете выполнить: как правило, репутацию ненадежного человека очень легко заслужить и крайне трудно опровергнуть.

Козерог (22.12 – 20.01)

В этот день вы будете притягивать деньги с силой магнита, поэтому смело можно начинать сбор спонсорских средств для реализации дорогостоящего проекта – никто не сможет вам отказать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Даже если кто-то из окружающих выведет вас из себя, нельзя грубить и уж тем более оскорблять этого человека, – последствия такого поведения могут оказаться непредсказуемыми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Перед красноречием, которым вы будете наделены в этот день, не сможет устоять ни один – даже самый строптивый – собеседник, включая непосредственное начальство.

Как сообщал “источник”, известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым август 2020 года поможет распрощаться с черной полосой.