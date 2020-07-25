Новый атракцион для туристов: очередная попытка убрать затонувший возле Одессы танкер закончилась неудачей, видео

В субботу, 25 июля, опять не удалось поднять затонувший в Одессе танкер Delfi, который пытаются оттянуть от берега уже на протяжении недели.

Как сообщили в Одесской облгосадминистрации, по этому поводу председатель ОГА Максим Куцый обратился в Кабмин с просьбой признать ситуацию с танкером чрезвычайной.

Во время очередной попытки судовладельця вернуть затонувший танкер Delfi на ровный киль разорвался металлический трос. На сегодня работы подрядной организации завершены.

“Я считаю, что продолжать судовладельцу сроки ликвидации аварии – нельзя. Он имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ (Администрация морских портов Украины, – “источник”)“, – отметил Максим Куцый.

Председатель ОГА сообщил, что обратился в Кабинет Министров с просьбой признать эту ситуацию, как чрезвычайную и предоставить Администрации морских портов, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре, в кратчайшие сроки.

Он также добавил, что после проведения операции средства за подъем и ликвидации танкера необходимо взыскать с судовладельца.

Тем временем местное издание “Думская” опубликовало видео сегодняшней попытки поднять затонувший танкер.

“Тут результат не так важен, важно стремление убрать судно. Каждая попытка – бесценный аттракцион для туристов (и бесплатный). Такого в деревне не увидишь!” – пишут в комментариях к опубликованным кадрам.

Как ранее сообщал “источник”, операция по удалению танкера Delfi из акватории морского порта в Одессе оценена почти в 25 млн гривен, администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика.