Виктор Орбан уволил журналистов топ-СМИ и тысячи венгров вышли протестовать

В субботу, 25 июля, в Венгрии люди устроили масштабную акцию протеста из-за вмешательства премьер-министра страны Виктора Орбана в сферу медиа.

Об этом сообщает издание Index.hu.

На улицы Будапешта вышли тысячи людей с протестом против ограничения свободы СМИ. Их возмутило заявление об увольнении большинства журналистов самого популярного в стране независимого издания Index.hu.

Активисты прошли от редакции к официальной резиденции премьера Орбана. Они также кричали лозунги: “Демократия!” и “С нас довольно”.

Отмечают, что в акции приняли участие представители оппозиционной либеральной партии Momentum и националистической партии Jobbik.

Как сообщал “источник”, ранее во время визита президента России Владимира Путина в Будапешт Венгрия заблокировала совместное заявление представителей стран НАТО по Украине.