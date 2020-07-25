Картины с секретом: какие невидимые рисунки скрывают полотна знаменитых мастеров

Эксперты сделали рентгеновские снимки картин в мадридском музее, что помогло под другим углом взглянуть на произведения искусства.

Об этом сообщает издание el Diario.

Национальный музей Прадо сделал подборку работ известных художников, которые скрывали неожиданные детали.

Алтарный образ “Снятие с креста” фламандского художника Рогира ван дер Вейдена

На картине изображен Иисус Христос после распятия. Как оказалось, доска под холстом была сшита из 11 вертикальных досок, что получилось обнаружить только на рентгеновском снимке. Доски были соединены деревянными штифтами. По словам работников музея, благодаря снимку они также смогли убедиться, что доска находится в хорошей сохранности.

Портрет короля Испании Карла II кисти Карреньо де Миранды

За портретом монарха в полный рост скрывается он же, но в более юном возрасте. По всей видимости, живописец повторно использовал полотно через пару лет, когда Карл II подрос. Он позировал в той же комнате – это зеркальный зал Алькасара в Мадриде. Но на прежней картине его вид более внушительный. Эксперты считают, что художник хотел передать образ взрослого монарха, который мог править страной.

Полотно “Охотник с ружьем” Франсиско Гойи

Эта работа представляла собой картон гобелена для столовой дворца принцев астурийских в Эскориале. Во всяком случае, так считалось до настоящего исследования.

“Это случай, который впечатлил сотрудников музея. Оказалось, что это не одна работа, а две. Картина соответствует двум различным сценам: одна выполнена Гойей, а другая – Матиасом Теллесом”, – сказал эксперт.

Эксперты выяснили, что Теллес написал левую часть картины с подлеском и деревьями. Кроме того, в его части был изображен волк, который впоследствии был с полотна устранен. Собака с части Гойи была вырезана и помещена в центр изображения, чтобы объединить две работы.

Как сообщал “источник”, рисунок легендарного художника Пабло Пикассо был обнаружен под одной из его самых известных картин.

А швейцарские ученые пришли к выводу, что Леонардо да Винчи обладал особым зрением, благодаря которому он мог видеть мир будто в замедленной съемке и смог изобразить улыбку Джоконды.