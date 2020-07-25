Девушка жестоко подшутила над братом ради TikTok и «разрушила ему жизнь»

Девушка жестоко подшутила над братом-подростком ради поста в TikTok и «разрушила ему жизнь».

Свое злоключение на сайте Reddit рассказал пользователь под ником be4merboy.

«Моя сестра разрушила мою чертову жизнь, «разыграв» меня для TikTok», – озаглавил свою историю be4merboy.

«Этим утром, когда я спал, моя сестра решила «разыграть» меня. Она вошла в мою комнату и выбрила полосу на моей чертовой голове. Не состригла все мои волосы, а сделала большую, лысую линию», – продолжил пользователь Reddit.

По его словам, он проснулся почти сразу, но было уже поздно.

«Кстати, я потратил почти 2 года, отращивая волосы, а ей понадобилось 2 секунды, чтобы все испортить», – отметил подросток.

«Я притворился, что все еще сплю, и когда она ушла, я пришел прямо в ее комнату, взял ее airpods (моя сестра копила на них деньги, прежде чем купить) и использовал автомобиль отца, чтобы раздавить их, а затем положил обратно», – рассказал be4merboy о мести.

Потом он рассказал родителям о том, что натворила его сестра. И им это показалось «довольно смешным».

«А когда моя сестра нашла свои airpods, она сразу же пожаловалась родителям. Я сказал им, что это тоже «шутка» для TikTok. Но, к сожалению, это «довольно смешным» им не показалось», – рассказал подросток.

«Они отняли мой ноутбук и телефон (хотя у меня есть второй, о котором они не знают). Я ненавижу свою жизнь», – заключил он.