Юлия Мендель заработала в июне больше, чем президент: документ

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель за июнь заработала более 45 тысяч гривен, что почти в два раза больше, чем зарплата Владимира Зеленского за тот же период.

Об этом сообщают “Украинские новости”.

“Сумма заработной платы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составляла 46 217 гривен”, – говорится в сообщении.

Должностной оклад Мендель составил 21 750 гривен, 8 700 гривен – это надбавки за интенсивность труда. Также еще ей начислено 15 767 гривен выплат за период служебных командировок и премии.

Однако из начисленной суммы было выплачено 9 тысяч гривен налогов и сборов, поэтому пресс-секретарь президента получила в июне 37,2 тысячи гривен зарплаты.

В апреле и мае ее зарплата была аналогичная.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский в июне заработал 28 тысяч гривен.