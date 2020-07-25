Ксения Мишина станет героиней шоу “Холостячка”. Мы спросили у актрисы, зачем ей это

Осенью этого года на телеканале СТБ стартует новое реалити-шоу “Холостячка”, главной героиней которого станет актриса театра и кино, звезда сериала “Кріпосна” Ксения Мишина. Мы отправили Ксении несколько вопросов и поинтересовались, чем подкупил ее “романтический” проект, и не боится ли она сплетен, интриг и скандалов, без которых, если нам не изменяет память, мужская версия передачи еще не обходилась.

Ксения МишинаФото: Ксения Мишина / Instagram

– Как вы стали героиней шоу “Холостячка”? Сразу ли согласились на участие?

У меня был период личного утверждения. Я размышляла, думала, нужен ли мне этот проект, как он на мне отразится. Будет ли мне самой интересно в нем участвовать. Но постепенно все стало на свои места, и я приняла решение стать “Холостячкой”.

– Чем вас привлекает этот проект? Вы правда верите в шанс встретить там любовь?

Проект привлекает, как минимум, интересным форматом. Чем-то новым в моей жизни. И, конечно, я верю, что любовь можно встретить везде. Почему бы не воспользоваться таким шансом, который мне предоставила судьба?

– Обычно героев шоу “Холостяк” на проект приводят трудности в личной жизни. Безысходность или неуверенность в счастливом будущем. Нечто похожее есть и в вашей жизни?

Считаю, что это абсолютное заблуждение. Никто из Холостяков не говорил, что он пошел на проект от безысходности. Даже не знаю, что еще сказать по этому поводу. Я не согласна с этим утверждением.

– Есть еще одно мнение из той сферы, в которой мы с вами бываем. Как бы вы могли его прокомментировать? Далее цитата: “Ксения боится, что о ней перестанут говорить. “Кріпосна”, дальше были “Танці з зірками” – она была на слуху, а теперь в ее жизни затишье. “Холостячка” – хороший шанс снова напомнить о себе”.

Кто такое сказал? Мне кажется, затишье было у всех. Все-таки период карантина, поэтому странная цитата. Проект в моей жизни абсолютно не для напоминания о себе. Я решила принять это предложение, поскольку это новый интересный классный опыт, который, в любом случае, закончится положительно.

– Какого человека вы хотели бы встретить на проекте? Каков ваш типаж?

Прежде всего, идя на реалити “Холостячка”, я хочу исследовать не только мир мужчин, но и свой мир. Определить, какой человек мне нужен. Более детально разобраться в мужской психологии. И сделать для себя личные выводы. Я, конечно, могу сейчас перечислить кучу эпитетов, каким он должен быть, но все же мне хочется встретить своего, к которому я буду чувствовать тотальное доверие и искренность.

– В украинском шоу-бизнесе и медиа есть такие мужчины?

Вот и посмотрим.

– Как считаете, почему за 10 сезонов шоу лишь одна пара осталась в отношениях и недавно поженилась?

Потому что это действительно очень сложный процесс – найти своего человека и сохранить эти отношения на долгое время. Это большая работа. Не все изначально понимают это.

Ксения МишинаФото: Ксения Мишина / Instagram

– Зачастую “Холостяк” заканчивается скандалами, интригами, сплетнями в Instagram и порицанием со стороны моралистов. Вы готовы такому итогу шоу?

Всячески буду стараться не допустить подобных итогов и максимально успешно закончить реалити. Надеюсь, что его финал станет началом чего-то нового.

– Намерены ли вы посвящать сына в подробности своего участия на проекте? Или для Платона это будет просто “сериал” с участием мамы?

Платон знает, что я буду участвовать в проекте под названием “Холостячка”. Посвящать в подробности я его не планировала, но, если он заинтересуется, обязательно расскажу.

– Под конец 2019 года многие издания составляли так называемые итоги – вспоминали успехи, провалы года, главные события и всех, кто отличился теми или иными достижениями. По меньшей мере несколько изданий назвали вас секс-символом года. Как вам такой статус?

Вау! Это очень приятно. Пожалуй, отнесу это к неким своим достижениям, несмотря на первое слово в этом статусе. Я его немного по-другому интерпретирую. Видимо, для многих людей я привлекательна, и это не может не радовать. Спасибо.