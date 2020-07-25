Ситуация ухудшается: статистика по коронавирусу в Киеве на 25 июля

По состоянию на субботу, 25 июля, в Киеве количество больных коронавирусом увеличилось еще на 129 человек. Количество новых выявленных случаев выросло на 11 по сравнению с прошлым днем (24 июля выявлено 118 новых больных, 23 июля – 112).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 7525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;

53 человека в возрасте от 21 до 68 лет;

4 девочки от 1 года до 17 и 4 мальчика от 6 до 15 лет.

Заболели, в том числе, и 2 медики.

За минувшие сутки выздоровел 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева.

“В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, в Соломенском – 18 и в Печерском и Голосеевском – по 16 случаев”, – сообщил Кличко.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки, 24 июля, в Украине обнаружили 1106 новых случаев заражения COVID-19. До повторения антирекорда не хватило 3-х случаев.