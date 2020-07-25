Украина почти поставила новый антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки, 24 июля, в Украине обнаружили 1106 новых случаев заражения COVID-19. До повторения антирекорда не хватило 3-х случаев.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала “Украина сейчас”.

Всего по состоянию на 9:00 25 июля в Украине выявлены 63929 случаев коронавирусной болезни. За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 1590 человек, из них за прошедшие сутки умерли 19 украинцев.

Преодолели болезнь 35497 человек. За прошедшие сутки выздоровели 611 пациентов.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 24 июля в Украине зарегистрировали 972 новых случая коронавирусной инфекции.

Добавим, что в Украине до 31 августа продлят карантин, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса.