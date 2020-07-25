Мужчина на ужине у босса влип в историю с плохо прожаренным стейком

Мужчина на ужине у босса своей супруги влип в историю с плохо прожаренным стейком.

О своем приключении он рассказал на сайте Reddit.

«Босс моей жены с ее новой работы пригласила нас на ужин. По дороге моя жена много раз повторяла мне, насколько важно было произвести хорошее впечатление», – начинает рассказ пользователь Reddit под ником defenestrate_me_now.

«А я высокомерно отвечал своей глупой жене, что всегда произвожу хорошие впечатления», – отмечает он.

По словам defenestrate_me_now, босс его жены – одинокая женщина за 50 лет.

«Так что нас было только трое. Мы болтали о напитках и салатах и, казалось, действительно хорошо проводили время. Она смеялась над моими своевременными, остроумными шутками, и моя жена казалась довольной», – рассказывает пользователь Reddit.

Вскоре босс принесла основное блюдо – по большому стейку для каждого.

«Когда я начал резать свой стейк, то пришел в замешательство, обнаружив, насколько он плохо приготовлен», – отмечает defenestrate_me_now.

По его словам, он был совсем сырой.

«Я, наверное, мог бы реанимировать корову, если бы попытался», – пишет автор истории, описывая этот говяжий стейк.

«Я сидел, ерзая с ножом и вилкой, и думал, что же будет, если я не съем этот стейк», – делится defenestrate_me_now переживаниями.

«Объявить себя веганом? Нет, не получится. Ведь уже симулировал большой энтузиазм, увидев стейк», – рассказывает он.

И в этот момент хозяйка вечера пошла на кухню приготовить десерт.

«Я глянул через шикарный обеденный стол и увидел открытое окно в этой 3-этажной квартире… над моей головой появилась лампочка с мультяшным светом», – рассказывает мужчина.

«Я понял, что должен действовать быстро и решительно, ведь она могла вернуться в любой момент. И я совершил поступок. Схватил стейк рукой, осторожно стряхнул сок и сделал идеальный бросок прямо в центр открытого окна», – продолжает автор истории.

И случился большой облом.

«Окно оказалось закрытым. Это было самое офигенски чистое окно, которое вы когда-либо видели в своей жизни. То есть до тех пор, пока мой сырой стейк не шлепнулся в него и не соскользнул, оставляя за собой кровавый след», – рассказывает мужчина.

«Моя жена, которой достался стейк с хорошей средней прожаркой и которая не знала о моем затруднительном положении, повернулась, у нее челюсть отвисла, она уставилась на меня, словно я пришелец с другой планеты. Затем ее взгляд постепенно наполнился демоническим гневом», – сообщает автор истории.

По его словам, босс его супруги, услышав удар, быстро вернулась в гостиную.

«И застала сцену: стейк на подоконнике, кровавый след на окне, моя пустая тарелка… Она бросила на меня вопросительный, озадаченный взгляд», – рассказывает мужчина.

«Я просто не знал, что сказать. Было ощущение, что молчаливая сцена растянулась на вечность. Но на самом деле это было всего 3 или 4 секунды. Наконец, я произнес: «Я… мне очень жаль. Я такой тупой… Я не знаю… Я просто резал это… и… это… это выскользнуло… просто спросите мою супругу, я действительно тупица… верно, дорогая?… Я уберу это… Я не могу поверь в это… мне так жаль” и т.д … и т.д…» – продолжает defenestrate_me_now.

По его словам, обе женщины продолжали смотреть на него, «будто он сбежал из психушки», когда тот салфеткой вытирал кровь возле окна, отряхивал стейк и продолжал бормотать свои бессвязные оправдания.

«Я знал, что я должен был сделать. Я смущенно вернулся на свое место и начал есть каждый кусочек этого отвратительного, холодного, кровавого, сырого стейка», – сообщает defenestrate_me_now.

«Я оставался довольно тихим остаток вечера. С момента инцидента моя жена сказала мне только два слова: «У меня все хорошо»», – продолжает автор.

В конце истории он также добавил, что позже получил от жены сообщение: «Хорошие новости, мой босс и я просто посмеялись над тем, насколько ты чертовский идиот. Я надеюсь, ты раскаиваешься. Люблю тебя, придурок».