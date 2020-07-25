Археологи раскопали древний затерянный город – уже найден роскошный дворец

Турецкие археологи возобновили раскопки на границе Сирии и Турции в городке под названием Ойлум Хойюк. Они уже обнаружили остатки древних сооружений, которые, вероятно, были частью легендарного затерянного города-государства.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Раскопки в юго-восточной Анатолии проводит команда из 20 человек, включая шестерых ученых. Первые полевые работы были проведены здесь еще около 30 лет назад. Новыми раскопками руководит профессор Атилла Энгин из Университета Газиантепа.

Ученые в основном исследуют слои, относящиеся к железному и бронзовому векам. В результате была выявлена монументальная структура. Ее анализ показал, что это, вероятно, был крупный и роскошный дворец. Здесь же были обнаружены оттиски царских печатей и две глиняные клинописные таблички, которые еще предстоит расшифровать.

“Все это не оставило места для сомнений в том, что Ойлум Хойюк был крупным и важным административным центром древнего царства, по крайней мере, в бронзовом веке, – говорит Энгин. – Открытие монументальных сооружений, таких как дворец, и письменных документов постепенно превращает Ойлум Хойюк в очень важное в истории данного региона место”.

Этот город был расположен довольно удобно. По сути, это был межрегиональный пункт, где пересекались многие торговые пути. Именно здесь заканчивается Анатолийское плато и начинается Сирийская равнина.

Ученые считают, что Ойлум Хойюк – это затерянный город-государство, упоминания о котором встречаются во многих письменных источниках. Причем везде его называют по-разному. Например, в одних клинописных табличках упоминается мощный город Улисим (Уллис), процветавший около 3000 года до нашей эры. А в хеттских и египетских документах 2000 года до нашей эры этот же город называется Куильзила и Укулзат.

Из них следует, что это был город-государство, столица мощного царства. Теперь ученые планируют повторно изучить артефакты, которые находили здесь в течение последних десятилетий. Возможно, это позволит пролить новый свет на историю затерянного города.

Как сообщал “источник”, археологи, проводящие раскопки возле нового здания посольства США в Иерусалиме, в районе Арнона, обнаружили огромный административный комплекс времен Иудейского царства. Находка является исключительной как с точки зрения ее размеров, так и с точки зрения архитектурного стиля найденных сооружений.